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Пятница, 23 февраля 2024, 11:03 мск

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В Екатеринбурге оштрафовали водителя, посадившего ребенка за руль

Госавтоинспекция Екатеринбурга оштрафовала автомобилиста, который посадил за руль маленького сына во время поездки по городу. Видео, где ребенок сидит на коленях водителя, было опубликовано в соцсетях, а затем попало в СМИ.

В ходе проверки автоинспекторы установили, что правонарушение было совершено 21 февраля около 15:40 на улице Шевченко. За рулем автомобиля Nissan был 34-летний мужчина, он ехал с женой и ребенком. Мужчина пояснил, что перевозил сына в детском кресле, но в дороге ребенок начал сильно плакать. Мама не смогла его успокоить и тогда посадила малыша на колени отцу за рулем.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей». Он оштрафован на 3 тысячи рублей. Также сотрудники ГИБДД провели с ним профилактическую беседу.

«Дети являются главными пассажирами в транспортных средствах, именно поэтому при передвижении в автомашине с ребенком необходимо неукоснительно соблюдать требования дорожной безопасности», – заявили в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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© 2024, РИА «Новый День»

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