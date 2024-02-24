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Суббота, 24 февраля 2024, 11:54 мск

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Магомед Курбанов будет биться за титул чемпиона мира WBA

Фото RCC Boxing Promotions

Боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Его соперником станет Исраил Мадримов из Узбекистана. Поединок состоится 8 марта, он пройдет Саудовской Аравии.

Долгое время титул чемпиона мира принадлежал американцу Джермеллу Чарло, но после того, как он ушел в другую весовую категорию, его лишили пояса. Курбанов и Мадримов делят в рейтинге Всемирной боксерской организации первые две позиции. Оба не имеют поражений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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