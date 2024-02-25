Под Екатеринбургом сгорел торговый комплекс «Колхозный двор»

Сегодня ночью в Горном Щите сгорел торговый комплекс «Колхозный двор». Площадь пожара достигла 600 кв. м.

По информации МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 19:45. За полтора часа площадь пожара увеличилась в два раза, в 22:16 огонь удалось потушить. «В 02:23 огнеборцы ликвидировали последствия пожара в пос. Горный Щит», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Пожар тушили 16 сотрудников и 4 единицы спецтехники. Пострадавших не оказалось.

Горный Щит, Дарья Деменева

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