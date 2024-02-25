Бывший депутат, отбывающий срок за организацию убийства, отправился в зону СВО

Бывший депутат Екатеринбургской гордумы Олег Кинев, приговоренный к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства пенсионерки Ольги Ледовской, отправился в зону СВО.

По данным портала eanews.ru, он ушел добровольцем на фронт из ИК-26 в Тавде. «Кинев захотел искупить свою вину перед всеми и перед своей семьей в частности», – рассказал источник. На данный момент он служит в штурмовом отряде «Шторм Z». Олег Кинев записал видео, на котором благодарит за полученную гуманитарную помощь из Одинцово и за трогательные детские письма, адресованные фронтовикам.

Как ранее писал «Новый День», в 2013 году 80-летняя Ольга Ледовская обратилась к тогдашнему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* с просьбой определить ее в дом престарелых. Взамен она была готова передать муниципалитету свою 3-комнатную квартиру. Глава города перенаправил пенсионерку к Киневу, который лишил старушку недвижимости, а после организовал ее убийство, поскольку Ледовская стала жаловаться на него в различные инстанции, в том числе ходила на прием к мэру. Худоногов и Гусев, помощники Кинева, за 100 тысяч рублей убили пенсионерку: ей сделали укол синтетического анальгетика, а затем травмировали шею, что и стало причиной смерти. Помощники Кинева расчленили труп пилой и по частям вывезли на мусорку за город, где останки нашли грибники. В 2016 году Олег Кинев был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию убийства.

* Евгений Ройзман признан физическим лицом-иноагентом

Екатеринбург, Дарья Деменева

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