Росгвардия заблокировала въезд и выезд на территорию офисного дома «Суворов»

Въезд и выезд на территорию, прилегающую к офисному дому «Суворов» на Радищева, 6А, сегодня утром заблокировала Росгвардия.
Патрульная машина закрывает въезд, а пластмассовые наливные блоки – выезд из парковки. Причина – бесхозная сумка, обнаруженная на улице у офисника. До приезда группы разминирования попасть на территорию «Суворова» на машине будет невозможно. Проход для людей не перекрыт.
Екатеринбург, Елена Васильева
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