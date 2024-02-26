Росгвардия заблокировала въезд и выезд на территорию офисного дома «Суворов»

Въезд и выезд на территорию, прилегающую к офисному дому «Суворов» на Радищева, 6А, сегодня утром заблокировала Росгвардия.

Патрульная машина закрывает въезд, а пластмассовые наливные блоки – выезд из парковки. Причина – бесхозная сумка, обнаруженная на улице у офисника. До приезда группы разминирования попасть на территорию «Суворова» на машине будет невозможно. Проход для людей не перекрыт.

Екатеринбург, Елена Васильева

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