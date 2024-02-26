На Урале начинаются весенние оттепели

Последние дни зимы на Урале ожидаются теплыми и солнечными. По словам метеоролога Алексея Пулина, до конца февраля среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 2-7 градусов, а днем придут оттепели.

«Наиболее теплым окончание месяца ожидается по северу области, где будет стабильная плюсовая температура (до +1..+3) в дневное время. Вместе с тем именно в северных районах ожидаются и осадки, вызванные влиянием атмосферных фронтов. В южных и особенно в юго-западных районах будет несколько прохладнее, зато вероятность осадков тут минимальна. Порывистый западный ветер сохранится в регионе до конца февраля», – уточнил Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

По данным Уральского УГМС, ночью с 26 по 28 февраля в уральской столице будет 5-9 градусов ниже нуля. Днем в регионе воздух прогреется до +1 °C, в Екатеринбурге дневная температура будет около нуля.

Также в мэрии отметили, что февраль в этом году в Екатеринбурге холоднее обычного: средняя температура воздуха (-11,8 °C) – на 0,6 градуса ниже нормы. Самая низкая температура (-26,2 °C) была зафиксирована 15 февраля, сильнее всего (до -0,8 °C) воздух прогрелся 7-го числа.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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