«Чаще пишут, реже звонят»: в «Спецавтобазе» рассказали об общении с уральцами

Свердловчане предпочитают текстовые сообщения звонкам, когда речь заходит о вопросах предоставления коммунальных услуг. Как рассказала пресс-служба регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецавтобаза», в прошлом году звонить на горячую линию стали на 14% меньше, а писать – на 109% больше по сравнению с 2022-м.

В день на «Спецавтобазу» звонят 400 человек (пик звонков приходится на утро), еще 100 пишут в мессенджерах.

«Нам важно помочь каждому, кто обращается в кол-центр, чтобы подать заявку на дополнительный сбор мусора или узнать, как оплатить вывоз отходов. На горячей линии голосовой помощник сначала предлагает ответы на самые частые вопросы. Чтобы узнать другую информацию, теперь не обязательно ждать ответа оператора – можно задать вопрос через голосовое сообщение. Мы сами перезваниваем людям в этот же день и отвечаем на все их вопросы. Отмечу, что сообщения в мессенджерах мы обрабатываем тоже день в день», – рассказала начальник кол-центра ЕМУП «Спецавтобаза» Юлия Кованева.

Екатеринбург, Елена Сычева

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