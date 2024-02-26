Екатеринбурженке заплатили 100 тысяч за упавший на машину снег

Жительница Екатеринбурга с помощью специалистов консультационного пункта всего за несколько часов добилась возмещения ущерба от падения снега на ее автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, снег на машину девушки упал во время работ по очистке кровли дома. Хозяйка автомобиля обратилась в консультационный пункт для потребителей. Его юристы сразу отправились на место и зафиксировали, что очистка проводится с нарушением техники безопасности: траектория сброса снега оказалась значительно больше натянутого ограждения. Затем специалисты вызвали участкового уполномоченного, который составил акт осмотра, и представителей управляющей компании.

Почти сразу с потерпевшей связался подрядчик управляющей компании и предложил добровольно возместить ущерб. Для определения стоимости ремонта авто горожанка обратилась в официальный сервис, где ремонт оценили в 100 тыс. рублей. Подрядчик передал девушке эту сумму под расписку, стороны указали, что претензий друг к другу не имеют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube