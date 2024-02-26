«Без меня меня женили»: свердловчанка на «Госуслугах» узнала о своем браке с иностранцем

В курьезную и неприятную ситуацию попала жительница Среднеуральска Екатерина. Зайдя в сентябре 2023 года на сайт «Госуслуги», она с удивлением узнала, что несколько дней назад вышла замуж за совершенно ей незнакомого гражданина Таджикистана. Чтобы восстановить статус-кво, женщина обратилась сначала в полицию, а потом в суд.

Как пишет сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте», перед этим в июне 2023 года Екатерина потеряла сумочку с паспортом. Об утере документа она в установленном порядке сообщила в полицию и получила новый. Однако ее старый паспорт попал в чужие руки.

В ходе проверки была просмотрена запись, сделанная в загсе Орджоникидзевского района Екатеринбурга 14 сентября 2023 года. На ней была изображена неизвестная женщина, которая выдала себя за Екатерину и предъявила ее старый паспорт. Сотрудники загса зарегистрировали ее брак с гражданином Таджикистана 1998 г.р.

Проверив все обстоятельства дела, Железнодорожный суд Екатеринбурга установил, что истица действительно не обращалась в ЗАГС с заявлением о регистрации брака, желания вступить в брак с гражданином Таджикистана не выражала, что является основанием для признания брака недействительным. Запись о регистрации брака теперь аннулирована.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube