С начала зимы из Екатеринбурга вывезли миллион тонн снега

В минувшие выходные коммунальщики Екатеринбурга отметили своеобразный юбилей: объем снега, вывезенного из города с начала зимы, превысил один миллион тонн. Только за три последних выходных дня было вывезено 35 тысяч тонн.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, обычно миллион тонн вывозится суммарно за весь зимний период (с 15 октября по 15 апреля). Но этот год оказался особенным. С начала зимнего периода на город выпало более 175 миллиметров осадков водного столба. При этом среднегодовая норма на весь шестимесячный сезон для города составляет лишь 132,5 миллиметра. Из-за этого 2024 год оказался самым снежным за 14 лет.

Сегодня, 26 февраля, уборка Екатеринбурга продолжилась: на улицы вышли 199 единиц специальной техники и 402 дорожных рабочих. Главными задачами, стоящими перед службами благоустройства, являются очистка остановок общественного транспорта и низинных пространств города. Это необходимо сделать до начала весеннего потепления и паводка, иначе такие территории может подтопить.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube