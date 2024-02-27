Пассажирский автобус попал в ДТП на выезде из Академического (ФОТО)

Сегодня утром пассажирская маршрутка попала в ДТП на выезде из Академического. Автобус подрезала легковушка. Пострадавших, по предварительным данным нет.

«Ехал на работу в 9 часов утра на 052-й маршрутке. На де Геннина, ближе уже к Объездной автобус подрезал какой-то водятел. В итоге стоим ждем ГИБДД. Двери в автобусе полчаса не открывали, выйти никому не давали. Потом уже люди возмущались сильно, водитель открыл. По сугробам кое-как пассажиры дошли до трамваев и пересели на другие маршрутки», – рассказал «Новому Дню» очевидец аварии.

Пострадавших в аварии нет. Но из-за ДТП на выезде из Академического образовалась пробка: машины стоят от улицы Павла Шаманова до Объездной дороги.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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