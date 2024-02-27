Уральские врачи спасли жизнь парню, упавшему с 8 этажа

В Североуральской городской больнице врачи спасли 23-летнего местного жителя Михаила, который упал с 8 этажа и получил тяжелейшие травмы, в том числе – ушиб легких и несколько переломов. Молодому человеку сохранили не только жизнь, но и способность дышать и ходить.

Как сообщили в ДИПе, причиной падения стал несчастный случай: молодой человек поскользнулся на подоконнике, открывая створки окна, и сорвался вниз. Падение немного смягчили сугробы, но это не уберегло мужчину от опасных травм.

В реанимации пациенту первым делом ввели мощное обезболивающее, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузили в медикаментозный сон. После реанимационных процедур медики провели дальнейшее обследование, рассказала завотделением анестезиологии и реаниматологии Североуральской городской больницы Марина Самсонова.

Компьютерная томография выявила ушибы, травмы, многочисленные гематомы и переломы. Серьезный ушиб легких не позволял Михаилу самостоятельно дышать. Хирург Артем Ходыко провел лапароскопическое исследование брюшной полости, чтобы устранить кровотечение. Травматологи Назарали Зоиров и Рустам Мирзоев сконцентрировались на сломанном бедре пациента.

«Мы провели операцию по передовой методике – выполнили закрытый интрамедуллярный остеосинтез, который на сегодняшний день является самым эффективным методом лечения повреждений кости. Такая технология позволяет пациенту ходить уже на 10-е сутки после вмешательства», – отметил Рустам Мирзоев.

В течение 12 дней уралец находился на искусственной вентиляции легких. За это время он перенес шесть операций, несколько переливаний крови. В общей сложности в реанимации и палате интенсивной терапии Михаил провел две недели. Реаниматологи Марина Самсонова и Алексей Паршуков заново учили пациента дышать и говорить.

Затем в травматологическом отделении молодой человек встал на ноги. Впереди у него долгая реабилитация. Врачи будут контролировать рост костной мозоли в месте перелома и, когда убедятся, что заживление идет по плану, удалят металлический штифт, удерживающий кость.

«Сам не понял, как это случилось. Ничего не помню – очнулся уже в больнице. Я до сих пор в шоке. Большое спасибо всем докторам: подняли меня, вернули к полноценной жизни», – сказал молодой человек перед выпиской.

Североуральск, Елена Владимирова

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