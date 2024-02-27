Приставы вернули ребенка маме – девочку скрывал отец (ВИДЕО)

Судебные приставы в Екатеринбурге вернули трехлетнюю девочку матери, ребенка от нее скрывал отец, объявленный в исполнительный розыск.

Дочь вернули матери

Девочку нашли в доме в Трамвайном переулке. «Мать должника скрывала ребенка в квартире своей дочери – тети разыскиваемого ребенка. В соответствии с решением суда отец обязан передать ребенка матери», – пояснили в пресс-службе судебных приставов.

Там отметили, что решение суда было исполнено максимально быстро, благодаря работе пристава-исполнителя. «Передача ребенка проходила в спокойной, доброжелательной для ребенка обстановке. Под контролем судебных приставов, в присутствии органов опеки, девочка передана маме», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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