Сотрудникам ГИБДД Екатеринбурга представили нового руководителя (ФОТО)

Сотрудникам Госавтоинспекции Екатеринбурга сегодня представили нового руководителя – полковника Романа Ярыша.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, Роман Ярыш пришел в органы внутренних дел в 2002 году после более чем десятилетней службы в Вооруженных силах РФ. Прошел путь от помощника командира отдельной роты ГИБДД УВД Верх-Исетского района до командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.

В 2013 году Роман Ярыш перешел на службу в ряды вневедомственной охраны, где до апреля 2017 года служил в должности командира полка УВО по Екатеринбургу. Затем вернулся в ГИБДД, на должность командира городского полка ДПС. В феврале 2020 года его перевели в Первоуральск, где он служил до настоящего времени.

Начальник городского УМВД Максим Метелица отметил, что вновь назначенный руководитель имеет большой опыт работы по линии ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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