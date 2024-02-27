ГИБДД потеряла границу между тротуаром и дорогой (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга вслед за автомобилистами потеряли границу между тротуаром и дорогой. Речь идет об улице Радищева, на которой с недавних пор стали парковаться машины – причем не только в крайнем правом ряду, как прежде, а уже и на тротуаре.

Машины на тротуаре

Сам тротуар, кстати, очень плохо почищен, пешеходы жалуются, что ходьба по Радищева от 8 Марта в направлении Московской (с обеих сторон улицы) – рискованное мероприятие. Пешеходная зона покрыта коркой льда и снежными навалами. Теперь пространство для движения людей еще и сократилось из-за автохамов.

Примечательно, что в ГИБДД не торопятся реагировать на нарушение. «В связи с наличием снежного наката установить границы тротуара и проезжей части автоинспекторам в настоящее время не представляется возможным», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что передали подрядной организации «предписание по расчистке границ тротуарной части, а также дороги».

В мэрии Екатеринбурга отметили, что парковка на тротуаре на улице Радищева – несомненное нарушение, но разбираться с автохамами должна ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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