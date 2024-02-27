Кинотеатры Екатеринбурга не покажут послание Путина Федеральному собранию

Екатеринбургские кинотеатры не будут показывать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Уральцы смогут посмотреть оглашение документа только в Сети или по ТВ – на «Первом» или «России 1». Трансляция начнется в 14:00 по Екатеринбургу (12:00 Москвы).

Отметим, сеть кинотеатров «Синема 5» будет показывать послание Федеральному собранию на больших экранах в 17 городах страны, включая Волгоград, Оренбург, Пермь, Санкт-Петербург, Уфу, и других.

Екатеринбург, Елена Сычева

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