Инфляция в Свердловской области ускорилась до 7,5%

Годовая инфляция в Свердловской области в начале 2024 года ускорилась и составила по итогам января 7,5%. Дороже стали продукты, промтовары, автомобили, услуги транспорта и так далее. Одна из причин – высокий спрос.

«Годовая инфляция в Свердловской области ускорилась с 7,27% в декабре 2023 года до 7,50% в январе 2024 года. Это выше, чем по Уральскому федеральному округу (6,90%) и по России в целом (7,44%). Годовой рост цен ускорился из-за переноса в цены возросших издержек производителей и поставщиков отдельных товаров при сохранении высокого потребительского спроса», – сообщили в Уральском ГУ Банка России.

Продовольствие прибавило в цене 7,7% за год, в том числе овощи и фрукты подорожали почти на 23%. В секторе услуг годовая инфляция составила 8,3% (в том числе +4% на услуги ЖКХ и более 10% – на услуги пассажирского транспорта).

В Банке России пояснили, что основным фактором роста цен на продукты питания и промтовары стал высокий внутренний спрос, который опережает предложение.

«Это позволило производителям и поставщикам некоторых товаров перенести в цены свои возросшие издержки. К тому же затраты переработчиков мяса, птицы, зерна и круп в январе продолжили увеличиваться из-за нехватки рабочей силы. В результате ускорился годовой рост цен на колбасу, копченую курицу, макароны. Мука стала дороже, чем год назад. Перловая и овсяная крупы были дешевле, чем год назад, но подорожали относительно декабря, – сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. – Сохранялся высокий спрос на легковые автомобили, их продажи в минувшем году выросли. Это приводит к росту спроса и на шины. При этом выпуск автомобильных шин в России восстанавливается недостаточно быстро и не успевает удовлетворить растущий спрос, поэтому их импортируют. В январе шины дорожали быстрее, чем месяцем ранее».

Регулятор признает, что темп роста цен остается высоким, поэтому для устойчивого снижения инфляции «необходим длительный период жестких денежно-кредитных условий». Проще говоря, ключевую ставку в ближайшее время значительно снижать не будут. По прогнозу Банка России годовая инфляция в стране снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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