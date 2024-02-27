Свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение

Завтра, 28 февраля, в Свердловской области ожидается сильный ветер, местами порывы до 18 м/с.

ГУ МЧС региона рекомендует быть осторожными на улице, а лучше всего оставаться дома. В период сильного ветра следует отказаться от использования открытого огня, разведения костров. Гражданам, которых сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение снега, льда, кровельных материалов. Автовладельцам не стоит парковать машины вблизи деревьев и рекламных конструкций.

О возникновении чрезвычайных ситуаций нужно сообщать по телефону МЧС России – «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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