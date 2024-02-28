Накануне весны уральцы переживают авитаминоз и астению

Сложности со здоровьем в преддверии весны наблюдаются у уральцев. Большинство населения области переживает обострение авитаминоза и астении (общая подавленность, упадок сил). По традиции, люди сложно переносят два периода года – наступление осени и приход весны. Весной берет свое усталость организма после зимы, малое количество солнечных дней, неправильное питание, нехватка витаминов и пр. Симптомы астении – хроническая усталость, нарушения памяти и концентрации, снижение работоспособности и контроля над эмоциями. Эти признаки чаще всего наблюдаются у тех, чья работа связана с постоянным напряжением, в том числе и умственным.

В группу риска входят и обычные сотрудники офисов, проводящие пять дней в неделю в закрытом плохо проветриваемом помещении при искусственном свете. Кроме того, астенией страдают учащиеся, пожилые люди и домохозяйки.

Лечить состояние усталости необходимо при помощи поливитаминов, количество часов, посвященных отдыху, следует увеличить. Раздражительность снимается при помощи успокоительных средств растительного происхождения – валерианы, пустырника, пиона и пр.

Проявляются авитаминоз и астения, как правило, весь переходный период от зимы к весне – то есть около полутора месяцев. Если перебороть угнетенное состояние не удается в течение двух недель подряд, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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