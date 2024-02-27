К 8 марта в Екатеринбург привезли больше 20 тонн цветов

Больше 20 тонн цветов привезли в Свердловскую область к 8 марта. Сегодня в присутствии СМИ проводилась растаможка скоропортящегося товара. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», партию ввезенного товара также проверили представители Россельхознадзора.

Известно, что розы и тюльпаны поступили в Россию из Нидерландов и Эквадора, но не прямым путем, а через Казахстан. В Екатеринбург цветы пришли тремя фурами, весом по 7-8 тонн.

Напомним, что до начала СВО и до ковида цветы из стран ЕС поступали в Екатеринбург напрямую – их привозили самолетами.

Екатеринбург, Елена Васильева

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