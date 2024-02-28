Один человек погиб и два пострадали из-за выбежавшего на дорогу лося

Неожиданно выбежавший из леса на дорогу лось стал причиной смертельного ДТП в Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, авария произошла 26 февраля около 23 часов 10 минут на 37 км автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда.

Водитель автомобиля «Лада Калина», мужчина 2001 г.р., ехал со стороны Нижнего Тагила в направлении Верхней Салды, когда на трассу выбежал лось. В результате ДТП скончался пассажир «Лады», 17-летний подросток. Водитель и второй пассажир получили травмы. Животное погибло на месте.

Известно, что погибший пассажир – житель Верхней Салды, ехал со знакомыми домой.

На месте происшествия инспектор ГИБДД выяснил, что на этом участке дороги изношена горизонтальная разметка. Органы внутренних дел проводят расследование.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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