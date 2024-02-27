В Екатеринбурге началась продажа билетов на матчи «Автомобилиста» в Кубке Гагарина

В кассах КРК «Уралец» стартовала продажа билетов на домашние матчи «Автомобилиста» в серии плей-офф КХЛ. Два матча против казанского «Ак Барса» екатеринбургская команда проведет 4 и 6 марта.

Как сообщили в пресс-службе клуба, в течение пяти дней – с 27 февраля по 2 марта включительно – билеты на свои места смогут выкупить владельцы сезонных абонементов, а также владельцы абонементов выходного дня. Для покупки билета необходимо лично подойти в кассу КРК «Уралец» и показать оригинал абонемента и паспорт.

Параллельно с этим 29 февраля в 20:00 на сайте ХК «Автомобилист» откроется онлайн-продажа билетов на места, не занятые под абонементы. С 20:00 2 марта все билеты на места, не выкупленные держателями абонементов, поступят в свободную продажу. Приобрести их можно будет также на официальном сайте клуба.

Во время плей-офф действует правило ограниченной продажи билетов – в одни руки не более двух штук. Так клуб борется с возможными спекуляциями.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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