С начала года трамваи и троллейбусы задерживались 400 раз. Гортранс назвал виновных

Екатеринбургский Гортранс привел статистику нарушений графика движения общественного транспорта по вине посторонних лиц. С начала года автомобилисты задержали трамваи и троллейбусы на 232 часа, а всего подобных случаев зафиксировано более 400.

«Похожая ситуация наблюдалась и на протяжении всего прошлого года. В общей сложности за 12 месяцев екатеринбуржцы вызвали более 2,5 тысячи неполадок в работе общественного транспорта. Результатом стала суммарная задержка на 2000 часов. Особенно болезненными для пассажиров такие случаи были во время «снегопада трехсотлетия», когда сбои происходили одновременно во многих частях города», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Чаще всего задержки общественного транспорта случались из-за выезда автомобилей на трамвайные рельсы, дорожных аварий, а также оставленных вещей в салонах, когда приходилось вызывать полицию.

Администрация Екатеринбурга разрабатывает законопроект об административном наказании автомобилистов, которые выезжают на трамвайные пути. Документ будет передан на рассмотрение в Заксобрание Свердловской области. Как полагают в администрации, нововведение позволит снизить количество ДТП на рельсах и улучшить работу общественного транспорта в целом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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