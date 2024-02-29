Март – лидер по числу праздников

Завтра, 1 марта, наступит календарная весна, а ее первый месяц – март – станет лидером по числу праздников. Восьмого числа страна отметит Международный женский день и получит внеплановый выходной день. Кроме того, все желающие смогут отпраздновать Всемирный день прав потребителя, Всемирный день земли, день весеннего равноденствия, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Всемирный день воды, Всемирный день борьбы с туберкулезом и даже День Парижской коммуны. Профессиональные праздники в марте отметят моряки-подводники, геодезисты и картографы, работники торговли, метеорологи, сотрудники сферы обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. В марте нас также ждет Международный день театра.

Народный календарь в марте советует горожанам и жителям сельских районов пристально следить за погодой. Если в мартовские метели снег ложится на полях неровно, волнисто и буграми, то хорошо уродятся огородные овощи и яровые хлеба. Частые туманы в марте предвещают дождливое лето, а сухой март – плодородное. Вода из мартовского снега в старину считалась целебной: ее использовали от загара и веснушек.

Екатеринбург, Елена Васильева

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