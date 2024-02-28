Екатеринбуржцы требуют купить в зоопарк панду

Жители Екатеринбурга хотят, чтобы в зоопарке появилась панда, соответствующая петиция появилась на портале Change.org. Авторы сбора подписей отмечают, что ее появление на Урале было бы логичным, «учитывая огромное количество международных связей с Китаем». «Китайская диаспора достигает 25 тысяч человек. В Екатеринбург регулярно приезжают учиться студенты из КНР. Сейчас идет активная работа со стороны местных властей для восстановления прямого авиасообщения с Китаем, вскоре будут запущены рейсы в Пекин. Промышленные и торговые – давно и успешно сотрудничают с бизнесом из КНР», – говорят авторы петиции.

Интересно, что на этой неделе истекает срок полномочий Генерального консула КНР в Екатеринбурге Цуя Шаочуня, который проработал в городе четыре года. Кто займет его пост, пока не сообщается.

Отметим, панды – редкие животные в зоопарках мира. Китай имеет монополию на бамбуковых медведей и неохотно разрешает заводить их в других странах. Некоторым приходится платить «пандовый роялти» КНР за право держать животное в зоопарке – порядка 1 млн долларов в год.

Кроме того, панд дарят главы правительства КНР в знак дружбы с той или иной страной, впрочем, их могут и потребовать обратно – в случае охлаждения отношений. Например, в начале прошлого года панд забрали из Японии, включая детенышей, которые родились уже там, в конце прошлого года двух бамбуковых медведей забрали из Великобритании (они были подарены британцам в 2011-м).

В прошлом году в московском зоопарке родилась панда Катюша у пары Жуи и Диндина, которых КНР подарила России в 2019 году в честь 70-летия российско-китайских отношений.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube