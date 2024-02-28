В театрах Екатеринбурга на 8 Марта закончились билеты

В большинстве екатеринбургских театрах закончились билеты на 8 Марта. Остались единицы в разных частях зала.

Как передает корреспондент «Нового Дня», на балет «Тщетная предосторожность» в «Урал Опера Балет» остался один билет за 5000 рублей в первый ряд. В Драмтеатре будут показывать спектакли «Только для женщин» и «Таня. Воспоминания о счастье», но билетов на них нет. Не получится сходить и в Музкомедию, где одновременно дадут сразу два праздничных концерта. В «Коляда-театре» на «Скрипку, бубен и утюг» мест тоже нет.

На данный момент билеты остались в «Театр на плотинке» на «Исполню ваши желания», в «Тугеневъ» – на «Любовь по расписанию», а также на антрепризу «Пила вино и хохотала. Белое», которую привезут во Дворец молодежи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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