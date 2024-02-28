Волонтеры рассказали о новой схеме украинских мошенников

Волонтеры, которые собирают дополнительное оборудование для российских военных, рассказали о новой схеме, которую используют украинские мошенники. Обмануть пытаются тех, кто покупает дроны стоимостью в несколько сотен тысяч рублей за штуку.

Схема выглядит так: мошенники размещают объявление о продаже дронов, а когда появляется потенциальный покупатель, договариваются, что отправят к нему курьера с дроном, чтобы осмотреть оборудование. Затем находят реальных продавцов дронов – и также договариваются, что продавцы отправят нарочного с «птичкой», и дают адрес настоящего покупателя. Мошенник при этом объясняет реальным продавцам, что смотреть дрон он будет не сам, а «его человек» (реальный покупатель), и если все нормально, то он (мошенник) переведет деньги реальному продавцу на карту, а тот уже отдаст коптер. При этом просит не сообщать человеку на месте стоимость, обещая перевести деньги – не курьеру, а непосредственно продавцу. Покупателю он также говорит, что он не должен отдавать деньги курьеру. «Приезжает курьер, нормальный парень, показывает коптер, все отлично. Звоним продавцу-«укропу», говорим, что берем, он говорит «хорошо», скидывает реквизиты карты. Мы, по его задумке, в этот момент должны были перевести ему деньги, а «укроп» – отключить телефон и исчезнуть. Схема, конечно, убедительная. Это работает во всех городах (нас «укропы» гоняли по Москве)», – рассказали авторы телеграм-канала «Дневник Десантника».

Они предупредили, что необходимо покупать дроны только без посредников. «На встрече выясняйте все нюансы, кто к вам приехал, за сколько продает и т.д. После того, как мы с реальным продавцом докопались до сути разводки, я показал аккаунт «укропа», так он говорит, этот чел у меня завтра еще пять дронов покупает. Короче, хохло-мошенники жестко работают, всем проявлять бдительность», – предупреждают авторы канала.

Они особо подчеркивают, что мошенники звонят с российских номеров и для перевода денег дают реквизиты российских же карт. О том, как они попадают в руки обманщиков, ранее рассказывали представители банковской сферы на форуме «Кибербезопасность» в Екатеринбурге. Как правило, это дропперы – люди, которые за небольшое вознаграждение оформляют на себя сим-карты или банковские карты, а после передают их организаторам мошеннических схем. Чаще всего дропперы – это студенты и учащиеся ссузов, мигранты, представители неблагополучных слоев населения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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