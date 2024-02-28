«В этих местах произойдет расстрел детей»: в телеграме массово распространяется «словесный терроризм»

В русском сегменте «Телеграма» активно развивается новая эпидемия – каждый день десятками плодятся каналы с террористическими угрозами. Авторы публикаций, прикидываясь жертвами буллинга, запугивают детей массовыми убийствами и расстрелом.

«Нам не страшно, полиция не может нас поймать», – говорится в сообщении одного из таких каналов. Авторами провокаций, как правило, являются жители Украины – представители ЦИПСО или просто негативно настроенные в отношении России подростки. В некоторых случаях «интернет-террористы» попадают в цель – им удается посеять панику, и школьники массово подписываются и распространяют эти сообщения. Некоторые дети перестают ходить в учебные заведения, в цепочку тревожности и запугиваний часто попадают и родители, которые запрещают детям посещать учебные учреждения. Встречаются и случаи, когда школьники в комментариях пишут, что поддерживают «интренет-террористов» и готовы сами убить кого-то из учеников или учителей.

Эти рассылки охватывают многие города России. На это явление уже отреагировали как представители спецслужб, которые выявляют данные каналы и добиваются их блокировки, так и директор Лиги безопасного интернета и член общественной палаты России Екатерина Мизулина. По ее словам, «словесный терроризм» отмечен в Балашихе, Зеленограде, Салавате, Уфе, Муроме, Бугульме, Гатчине и Новороссийске. Информацию о каналах с угрозами направили в правоохранительные органы – за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

По словам уполномоченного по правам ребенка Свердловской области Игоря Морокова, в случае столкновения с «террористическими телеграмами», лучше разъяснять ситуацию и разговаривать с детьми честно и откровенно.

«Для этого существуют советники по воспитательной работе в школах, специалисты-психологи в образовательных организациях. Необходимо откровенно об этом разговаривать. Других методов у нас не найдется точно. Не надо с детьми общаться назидательно («Закройте глаза!», «Вычеркивайте!») или обсуждать это через социальные сети – с подростками нужно разговаривать напрямую, только открыто, честно и на конкретную тему, учитывая возраст, психологию и даже социальный статус. Это, на мой взгляд, будет самый правильный выход из ситуации, которая складывается. Тогда, по крайней мере, градус напряженности будет сбит. Мы эту проблему, конечно, полностью не уберем, но тем самым немного ее минимизируем», – прокомментировал Мороков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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