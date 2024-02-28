Врачи спасли девочку с редкой патологией сосудов легкого

Свердловские врачи спасли жизнь девочке с редкой аномалией сосудов правого легкого, при которой вены и артерии спутываются в клубок. Как правило, детей с такими патологиями оперируют в федеральных центрах, но у пациентки началось кровотечение, и она не могла нормально дышать. Ситуация требовала экстренных действий.

«Из-за того, что заболевание относится к числу редких, а его диагностика на более раннем этапе затруднена, ребенок поступил к нам в тяжелом состоянии. Потребовались исследования для определения дальнейшей тактики лечения, поэтому сразу проводить манипуляции с сосудами было нельзя. Мы приняли решение делать все поэтапно», – рассказала заведующая отделением торакальной хирургии областной детской клинической больницы Елена Некрасова.

Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и провели необходимые исследования, включая компьютерную томографию грудной клетки. Для дальнейшего лечения ребенка необходимо было перевести в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, однако состояние не позволяло ее транспортировать. Тогда заведующий эндоскопическим отделением ОДКБ Михаил Виниченко установил бронхоблокатор, который позволил остановить легочное кровотечение и стабилизировать пациентку. После этого бригада Территориального центра медицины катастроф перевезла девочку в детское отделение анестезиологии-реанимации СОКБ № 1.

«Ангиография подтвердила диагноз «артериовенозная мальформация в правом легком». Это означает, что кровь из нескольких артерий легкого попадала напрямую в вены, минуя капиллярную сеть. Такая патология достаточно редко встречается. У пациентки, вероятнее всего, была врожденная предрасположенность», – отметил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Кирилл Ветров.

Вместе с коллегой Георгием Светловым он закупорил патологическое сосудистое соединение специальным клеевым составом. Операция была малотравматичной. Через сутки пациентка вернулась в ОДКБ, где специалисты удалили бронхоблокатор. После этого девочку, которая уже могла самостоятельно дышать, сняли с ИВЛ, а примерно через две недели выписали из больницы, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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