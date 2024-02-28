Для борьбы с пожарами в Екатеринбурге выроют три водоема и выпустят 300 тысяч листовок

Администрация Екатеринбурга готовится к предотвращению и ликвидации пожаров в весенне-летний период. По прогнозам синоптиков, год может стать таким же засушливым, как предыдущий. Особый противопожарный режим могут объявить уже в апреле.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году на отдаленных территориях город построит три пожарных водоема – в поселках Изоплит, Исток и Шувакиш. Также начнется подготовка документов для создания резервуаров на станции Приисковой и в поселке Палкинский торфяник. Кроме того, ширина минерализованных полос будет увеличена до 10 метров. Они пройдут через 14 поселков, находящихся вблизи лесов. Общая протяженность полос составит более 90 километров.

Специалисты МЧС и муниципалитета продолжат работать с населением. Для этого будут подготовлены более 300 тысяч листовок, рассказывающих о правилах пожарной безопасности. Памятки будут раздавать садоводам, школьникам и отдыхающим на свежем воздухе.

После введения особого противопожарного режима сотрудники муниципалитета, спасатели, полицейские и лесники вновь начнут совершать рейды по СНТ, паркам и лесам города. Нарушителям пожарной безопасности будут грозить штрафы.

Глава города Алексей Орлов напомнил, что введение особого противопожарного режима предварительно назначено на середину апреля. Однако мэр может подписать документ раньше, если того потребует погода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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