Балки из Нижнего Тагила отправили на строительство совершенного синхротрона

В сибирском наукограде идет строительство уникальной установки класса мегасайенс – специализированного источника синхротронного излучения фотонов (СКИФ). Проект считается одним из самых масштабных в научно-исследовательской сфере, а журналисты уже назвали будущий синхротрон «совершенным». Для строительства отгрузили больше 330 тонн стальной балки Нижнетагильского металлургического комбината. Отгрузку производил ЕВРАЗ Маркет. 14,5-метровые балки используются в качестве несущих конструкций покрытия – в нижних и верхних поясах ферм. «Перед поставкой их обработали в сервисном металлоцентре ЕВРАЗ Маркета в Нижнем Тагиле, где произвели пиление в размер и гибку на сервогидравлическом автоматизированном прессе для формирования строительного подъема», – рассказали в пресс-службе предприятия.

Там также сообщили, что именно благодаря уральской продукции строители смогут реализовать футуристичный архитектурный облик СКИФа. Дизайн принес проекту победу в международном архитектурном конкурсе «Евразийская премия» в номинации «Промышленные здания и сооружения».

«Для нас почетно участвовать в реализации значимых для страны проектов, и мы подходим к ним со всей ответственностью. Проект СКИФ подтверждает высокий потенциал применения балки в сложных проектах и наш опыт в изготовлении и поставке качественной продукции с дополнительной обработкой», – прокомментировала генеральный директор ЕВРАЗ Маркета Наталия Береза.

Согласно планам строителей, к концу этого года специалисты РАН должны закончить производство, сборку и наладку оборудования, а строители – возвести комплекс из 34 зданий и сооружений. В самом большом будет располагаться главное ускорительное кольцо общей длиной 476 метров. В СКИФе будут изучать структуру органических и неорганических веществ, решать задачи генетики, фармакологии, биомедицины, геохимии, авиастроения и космоса, энергетики и нефтегазовой отрасли. Первая очередь предусматривает сооружение шести экспериментальных станций, каждая из которых будет специализироваться на своем виде исследований. Всего же вокруг большого кольца ускорителя можно разместить несколько десятков станций.

Добавим, что в 2023 году СМЦ ЕВРАЗ Маркета в Ногинске и Нижнем Тагиле обработали более 10 000 тонн фасонного проката. Было выполнено около 700 заказов для 250 заводов металлоконструкций, расположенных в Московской, Брянской, Волгоградской, Кемеровской, Воронежской, Владимирской, Ивановской, Ленинградской, Ростовской, Липецкой, Тульской, Новгородской, Свердловской, Челябинской и Ярославской областях. Также сервисные центры выполняли заказы клиентов из Беларуси.

«Сегодня все большая доля заказов приходится на комплексную обработку двутавра. Если в 2021 году доля заказов с пилением и сверлением составляла 20%, а в 2022 – 35 %, то в 2023 году таких заказов уже более 70 %, – говорит коммерческий директор по развитию металлопроцессинга ЕВРАЗ Маркета Дмитрий Велин. – В таких заказах кроме пиления выполняется сверление и фрезерование отверстий и пазов, разметка для установки сопрягаемых элементов или гибка для формирования строительного подъема».

Комплексная обработка фасонного проката на современном оборудовании с ЧПУ позволяет сократить срок сборки строительных металлоконструкций на 30-60 %, а также снизить издержки заводов металлоконструкций на 10-15 %.

Екатеринбург, Елена Сычева

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