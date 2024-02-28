Екатеринбург вошел в четверку самых читающих городов России

Екатеринбург занял четвертое место в России по посещаемости сервисов электронных библиотек. Уральская столица уступила лишь Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску.

Исследование провели аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Специалисты отметили, что трафик всех книжных сервисов в Екатеринбурге вырос на 58% за последний год. Каждый третий пользователь сервисов электронных книг на Урале – это абоненты 26-35 лет. Россияне 36-45 лет составляют 28% от всей аудитории. Старшее поколение – пользователи от 56 лет – это 10% аудитории онлайн-библиотек. Любопытно, что уральцы больше всего слушают и читают книги летом и зимой – в августе и декабре.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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