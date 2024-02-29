«Слово пацана» в жизни школьников: как бороться с негативным влиянием популярного сериала

После просмотра нашумевших фильмов или сериалов, в частности «Слово пацана. Кровь на асфальте», многие школьники начинают подражать героям кинокартин: для молодого поколения насилие становится нормой. Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков рассказал, как бороться с негативным влиянием на детей сериалов, социальных сетей и в целом интернет-пространства.

Так, в одной екатеринбургской школе трое первоклашек избили своего сверстника, записали весь процесс на телефон и хотели распространить это видео в медиаполе. Как стало известно, школьники вдохновились сериалом «Слово пацана», из которого вынесли для себя определенные нормы. В связи с этим учителя на родительском собрании напомнили родителям об ответственности за то, что они позволяют своим детям смотреть и публиковать в интернете, а также поставили вопрос, нужны ли вообще первоклассникам социальные сети.

Игорь Мороков отмечает, что склонность к жестокости не зависит от того, насколько рано у ребенка появились социальные странички. В первую очередь, чтобы использование ребенком веб-пространства было грамотным, необходимо родителям или специалистам разговаривать с детьми о том, что можно смотреть и какие фото и видео следует публиковать, а какие нет. «Необходимо откровенно об этом разговаривать. Других методов у нас не найдется точно. Не надо с детьми общаться назидательно («Закройте глаза!», «Вычеркивайте!») или обсуждать это через социальные сети – с подростками нужно разговаривать напрямую, только открыто, честно и на конкретную тему, учитывая возраст, психологию и даже социальный статус. Это, на мой взгляд, будет самый правильный выход из ситуации, которая складывается. Тогда, по крайней мере, градус напряженности будет сбит. Мы эту проблему, конечно, полностью не уберем, но тем самым немного ее минимизируем», – отметил Мороков. Спикер также уточнил необходимость привлечения специалиста-психолога, который поможет глубоко разобраться в причинах и привести ребенка к правильным выводам.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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