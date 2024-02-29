Алексей Вихарев потратил полмиллиона на ремонт: актовый зал в педуниверситете стал как новый (ФОТО)

В педагогическом университете в Екатеринбурге (УрГПУ) заканчивается ремонт актового зала, в котором регулярно занимаются студенческие танцевальные коллективы.

Руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев выделил 500 тысяч рублей из личных средств, нанял ремонтную бригаду. Основной этап работ был завершен в зимние каникулы в феврале.

«Работы были проведены очень быстро и оперативно, без всяких вопросов. Студенты охотно включились в процесс, помогали профессиональным рабочим в бытовых задачах при подготовке к ремонтным работам – помогали снимать обои», – поделилась заместитель начальника управления имущественного комплекса УрГПУ Марина Струкова.

За три недели рабочие и студенты УрГПУ – активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева выровняли стены, переклеили обои, отремонтировали электропроводку, установили освещение. Депутат лично проверял ход работ.

«С педагогическим университетом дружим уже несколько лет. Я за то, чтобы наши дети получали качественное образование в комфортных условиях. Поэтому откликнулся на просьбу студентов. К тому же в марте этого года пройдут выборы президента России и тысячи екатеринбуржцев придут в этот актовый зал, чтобы проголосовать, сделать свой выбор на следующие 6 лет!» – рассказал Алексей Вихарев.

В ближайшее время в зале положат специальный танцевальный линолеум, установят зеркала и заменят батареи. С 15-17 марта танцевальная площадка превратится в избирательный участок, где пройдут выборы президента России.

Напомним, что Алексей Вихарев регулярно поддерживает образовательные учреждения Екатеринбурга. В конце прошлого года он передал лазерный станок с ЧПУ школе № 138 и проектор школе № 114. Кроме того, он купил современное оборудование для уроков труда в школы № 67 и № 66, а школе-интернату № 11 депутат помог оборудовать «мастерскую мечты», отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. В начале этого учебного года Алексей Вихарев на собственные средства по просьбе учителей и родителей отремонтировал пешеходный тротуар к школе № 167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего 4 дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться на уроки по грунтовой дороге. Сегодня благоустроенным тротуаром ежедневно пользуется свыше 3 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

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