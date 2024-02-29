План по капремонту жилых домов увеличен на 11%

В 2024 году в Свердловской области план по капитальному ремонту многоквартирных домов увеличен на 11% по сравнению с 2023 годом. В общей сложности работы проведут более чем в 750 многоквартирниках, сообщает ДИП.

На реализацию этого плана будет потрачено около 7 млрд рублей, включая расходы на приобретение строительных материалов.

По итогам 2023 года план капремонтов выполнен в полном объеме – работы завершены во всех 677 домах, где проживают более 26 тысяч семей. Общие расходы составили порядка 4,9 миллиарда рублей.

«При капитальном ремонте в домах полностью обновляют инженерные коммуникации, ремонтируют крышу – монтируют новое покрытие и утепляют чердак, проводят ремонт фасада и подвальных помещений, а также меняют лифтовое оборудование. Все эти работы финансируются со счета регионального оператора, куда поступают ежемесячные взносы от собственников помещений», – напомнил директор областного фонда капремонта Станислав Суханов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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