Детский врач взяла кредит и перевела мошенникам 2,8 млн

Появляются все новые жертвы схемы с «зеркальными» займами и «безопасными» счетами. Ни первого, ни второго не существует – это словесные конструкции, с помощью которых мошенники убеждают людей перевести им деньги. Очередная пострадавшая в Екатеринбурге – врач областной детской больницы.

Женщине позвонил «сотрудник сотовой компании», рассказав, что срок действия ее сим-карты, истекает, поэтому ее надо «перевыпустить» через «Госуслуги». Затем потерпевшей в приложении госуслуг пришло уведомление с 4-значным кодом, который она продиктовала звонившему. Далее врачу позвонила лжепредставитель «Госуслуг», которая рассказала, что ее личный кабинет пытаются взломать – и эта информация направлена в Центробанк.

После этого в мессенджере с женщиной связался «специалист ЦБ», который объяснил, что она должна закрыть свой текущий банковский вклад и открыть новый. Затем женщине позвонил лжеполицейский и подтвердил, что нужно выполнять указания работника ЦБ. Последний убедил врача срочно открыть новый счет, чтобы спасти сбережения, 750 тысяч рублей, для чего их надо обналичить – и перевести на «безопасный» счет.

Затем мошенники рассказали жертве, что на нее оформлен кредит, и нужно обратиться в банк для оформления «зеркального» займа, что и было сделано – женщина взяла кредит на 2 млн рублей, и перевела все эти деньги на указанные звонившими счета.

После женщина попыталась оформить еще несколько кредитов, но ее остановили банковские сотрудники, объяснив, что она столкнулась с телефонными мошенниками.

По факту хищения денег у врача возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

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