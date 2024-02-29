Наркополиция: притоны остались только на севере

Наркопритоны остались только на севере Свердловской области, и постепенно это явление сходит на нет. Об этом рассказал начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Андрей Мильчаков.

«На севере области остались притоны, там освобождаются лица, скажем так, старой формации – и собираются», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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