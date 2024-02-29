На Среднем Урале 60 детей стоят на учете по наркомании

В Свердловской области 60 детей находятся под наблюдением наркологов, т.к. ранее им был поставлен диагноз «наркомания». При этом впервые такой диагноз поставили в прошлом году семерым несовершеннолетним, из них одному ребенку – меньше 14 лет.

Об этом рассказал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. «Этот случай нас настораживает. В основном, наркотики распространяются в интернете, поэтому есть тенденция – молодеет потребление», – отметил он.

Главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал, что в прошлом году решением антинаркотической комиссии региона в Свердловской области были организованы детские реабилитационные койки в специализированных медучреждениях. Сейчас их 10.

Екатеринбург, Елена Сычева

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