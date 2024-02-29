Наркологи прокомментировали расхожую фразу о неизлечимости женского алкоголизма

Существует распространенное мнение, что женский алкоголизм неизлечим. Уральские наркологи объяснили, что это лишь миф, а на деле это не так. «Мы регулярно выписываем с выздоровлением женщин, девушек, кто у нас проходил реабилитацию и лечение, поэтому этот миф пусть и остается мифом. Хочу лишь сказать, что если есть проблема с алкоголем, нужно обращаться к специалистам, вне зависимости от пола», – подчеркнул главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

Его коллега, главный нарколог Свердловской области Олег Забродин рассказал, что любой алкоголизм излечим. «Если человек отказался от приема алкоголя или наркотиков, то можно сказать, что он не демонстрирует нам потребление, находится в ремиссии. А длительность зависит от человека – она может быть пожизненной. Но снять диагноз в наркологии очень сложно. И лучше не рисковать вообще, а отказаться от приема алкоголя и жить спокойно, созерцая все вокруг», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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