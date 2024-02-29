С 1 марта троллейбус № 37 будет заезжать в Университетский

C 1 марта в Екатеринбурге изменится троллейбусный маршрут № 37 «Посадская – Академическая».

Троллейбус будет заезжать в Университетский микрорайон, его маршрут пройдет по улицам Посадской, Репина, Малышева и Мира.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сесть на троллейбус № 37 можно будет на остановках «Профессорской», «Педагогической», «Уралобувь» и «Мира».

На части нового маршрута нет контактной сети, поэтому здесь будут ходить современные троллейбусы с возможностью автономного хода. Напомним, что всего из Белоруссии в Екатеринбург прибыл 51 новый троллейбус.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube