В Челябинске снова пройдет турнир лиги RCC по ММА

Лига смешанных единоборств RCC проведет турнир в Челябинске. Соревнования по ММА запланированы на 4 мая, на арене «Трактор» состоится 19 номерной турнир организации. Главным событием станет противостояние легендарного российского бойца Александра Шлеменко против Куата Хамитова из Казахстана.

«Шлеменко в седьмой раз станет хедлайнером RCC. В лиге Шторм выступает уже пять лет, и каждое его противостояние собирает аншлаги, а его поединки против Магомеда Исмаилова и Александра Илича навсегда вошли в историю организации. Сейчас Шлеменко идет на 12-й позиции сильнейших средневесов России и на 60-й в мире», – рассказали в пресс-службе RCC.

«Хамитов называет себя крестным отцом казахстанских ММА, и за ним действительно следит вся страна. Трижды Куат был сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне он выступал во всех ведущих организациях России и Азии. Боец не боится серьезных вызовов, и ради поединка против Шторма он поднимается на одну весовую категорию», – добавили в лиге.

Челябинск, Елена Сычева

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