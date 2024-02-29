Кампус УрФУ освободят от уплаты земельного налога

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы одобрила налоговую льготу для кампуса УрФУ в Новокольцовском районе.

Университет попросил городские власти освободить его от уплаты земельного налога на три года. Речь идет о налогообложении нескольких участков общей площадью 20 га. На них располагаются объекты студенческого кампуса, земля находится в процессе передачи из областной собственности УрФУ. Как сообщил проректор вуза Дмитрий Бугров, трехлетняя льгота позволит сэкономить университету 16 миллионов рублей и станет знаком «социально-экономической поддержки» со стороны Екатеринбурга. При этом консолидированный годовой бюджет УрФУ превышает 12 миллиардов рублей.

В мэрии предложили сократить срок налоговой льготы до двух лет. Депутаты бюджетной комиссии посчитали, что отменить земельный налог следует только на 2024 год, а затем снова заслушать представителей университета. Окончательное решение будет принимать Екатеринбургская дума.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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