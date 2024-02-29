На Урале резко выросли цены на овощи

В Свердловской области за эту неделю значительно подорожали овощи. Цена выросла также и на гречку, говядину и бананы.

По данным Свердловскстата, стоимость капусты увеличилась на 3,8% и теперь составляет 38,59 руб./кг. Также подорожали морковь – на 3% (до 48,29 руб./кг), картофель – на 2,2% (до 24,71 руб./кг), свекла – на 2,9% (до 42,49 руб./кг), помидоры – на 2,2% (до 276,6 руб./кг) и репчатый лук – на 1,2% (до 33,14 руб./кг).

Поднялась стоимость гречки: теперь ее можно купить за 101,41 рубля (рост составил 3%). Также на 1,3% взлетели цены на говядину и бананы – до 556,39 и 166,01 рублей за килограмм соответственно.

Некоторые продукты подешевели. Так, снизилась стоимость огурцов – до 272,89 руб./кг (-2,6%).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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