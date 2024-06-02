Мужчина без прав и мотошлема насмерть разбился на мотоцикле

В пригороде Екатеринбурга Мусина без прав разбился на мотоцикле. ДТП случилось в поселке Шабровский 1 июня. Мужчина 48 лет ехал на работу на мотоцикле «ИЖ», потерял управление и съехал с проезжей части. В результате ДТП он скончался от полученных травм, сообщает тг-канал ГИБДД Екатеринбурга. От полученных травм мужчина скончался на песок до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель не имел прав на управление мотоциклом, а само транспортное средство не было зарегистрировано. Помимо этого, мужчина ехал без мотошлема.

Екатеринбург, Елена Васильева

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