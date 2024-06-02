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Воскресенье, 2 июня 2024, 13:14 мск

Новости Екатеринбург

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Земле грозит прямой солнечный удар

На Солнце произошла третья мощная вспышка за сутки.

Как сообщает лаборатория солнечной астрономии, произошел мощный выброс солнечного вещества. Облака плазмы уже движутся к Земле и избежать прямого удара не удастся. Сильная магнитная буря в результате встречи планеты с этим выбросом ожидается, предположительно, 4 июня.

Индекс вспышечной активности Солнца находится на красном уровне, вплотную приблизившись к последнему фиолетовому уровню, то есть к пределу шкалы активности.

«На этот раз шансов избежать встречи с солнечными массами похоже почти нет. Центр взрыва находится очень близко от линии Солнце-Земля, а плазменное облако направлено почти точно на планету. К орбите Земли солнечное вещество придёт скорее всего 4 июня во вторник с предварительной силой удара – G3 (сильная буря). Более точное время станет понятно по результатам моделирования», – уточнили в лаборатории.

Екатеринбург, Елена Васильева

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