Чего ждать от погоды в июне – прогноз

Синоптики Уралгидромета рассказали о перспективах погоды в июне. Как поясняет тг-канал «Погода в Екатеринбурге», теплый июнь в Екатеринбурге – явление редкое уже достаточно длительное время. «За последние восемь лет теплый июнь был только один раз – в 2021 году. Июньские похолодания настолько заметны, что ныне действующая климатическая норма (19991-2020) снизилась по отношению к предыдущей. На данный момент климатическая норма июня для города составляет +16.9 градуса, среднесуточная меняется от +15 в начале месяца до +19 в конце», – напоминает тг-канал «Погода в Екатеринбурге».

Первая декада июня в городе ожидается со средней температурой выше нормы. Теплый воздух поступил на Средний Урал в системе антициклона, сместившегося с европейской части страны. Пик потепления придется на 3-4 июня. Затем, по мере разрушения антициклона, начнутся дожди. Ожидается преобладание циклонической активности, сопровождаемое осадками, в том числе и конвективными (грозами). Тепло сохранится, но среднесуточная температура станет снижаться.

Средняя температура второй декады ожидается близкой к норме. Антициклон обоснуется над западным Казахстаном. В результате выносы тепла по западной периферии антициклона будут приходиться в основном на район Поволжья, но могут доставаться и Уральском региону. В тоже время территория Свердловской области будет открыта для движения циклонов, смещающихся с севера европейской части страны. В результате осадки в регионе продолжатся, но чем дальше на юг и юго-восток, тем дождей будет меньше. Екатеринбург к середине месяца может получить до 40 мм осадков без учета локальных грозовых ливней.

«В третьей декаде есть шанс на похолодание. Связано оно с вероятным установлением антициклона над европейской территорией России (ЕТР), в результате чего Средний Урал окажется расположенным на его восточной периферии с преобладанием северных воздушных потоков. В таком случае осадков станет меньше, а температура воздуха окажется ниже климатической нормы», – отмечает тг-канал «Погода в Екатеринбурге».

В целом июнь ожидается теплым на Европейской территории России и прохладным – в Западной Сибири. Урал окажется где-то посередине, поэтому здесь можно ожидать среднемесячную температуру близкую к климатической норме. Для Екатеринбурга это +16..+18 градусов.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube