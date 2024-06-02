Уральские креативщики признаны лучшими в стране

Уральская компания Intro 39, специализирующаяся на создании креативных визуальных инсталляций на масштабных деловых, развлекательных и спортивных событиях, получила престижную награду.

Жюри независимой профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2024 признало компанию сильнейшей в номинации «Лучшая визуальная инсталляция».

Эксперты высоко оценили атмосферу турнира по смешанным единоборствам RCC 16 [проходят при поддержке «Русской медной компании»], который состоялся в Тюмени.

Специально для этого турнира режиссер шоу Федор Муратов вместе с командой разработал уникальные цифровые декорации, погружающие гостей в доисторическое время.

Главная сцена, откуда выходят бойцы и куда обращено внимание главной камеры вещателя, была выполнена в зеленых тонах, а особой фишкой стали водопад и настоящий бассейн с медиаэкраном. Перед главным боем вечера гости турнира увидели огромного тираннозавра Рекса, который «вышел» прямо на арену.

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