Несовершеннолетние парень и девушка разбились на мотоцикле (ФОТО)

Двое подростков, 15-летний юноша и 17-летняя девушка, попали в ДТП на мотоцикле в поселке Билимбай.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, инцидент произошел в воскресенье, 2 июня около 16:00. Водитель «Хонды» 1963 г.р. при повороте налево не пропустил подростков на мотоцикле «Кайо». В результате юноша в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию ДГКБ № 9, его 17- летняя пассажирка помещена в стационар с переломом челюсти. Известно, что школьники, жители поселка Билимбай, в момент ДТП были в мотошлемах.

Отец подростка пояснил полицейским, что питбайк купил для себя и он не знал, что сын катается на нем.

Известно, что водитель «Хонды» имеет стаж вождения 23 года. Стражам порядка он пояснил, что не заметил мотоциклиста. На мужчину составили протокол по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ за невыполнение требований ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.

Родителей подростков накажут за неисполнение родительских обязанностей.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Билимбай, Елена Владимирова

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