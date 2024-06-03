В Кольцово из-за задержки рейсов скопились огромные очереди

В международном терминале Кольцово сегодня скопились огромные очереди на прохождение послеполетных процедур.

Оказалось, во всем виноваты задержки рейсов с популярных курортов. «В аэропорт практически в одно время прибыло сразу несколько широкофюзеляжных самолетов. В итоге в зону паспортного контроля единомоментно прибыло свыше тысячи пассажиров. Службами аэропорта в этой ситуации были приняты все необходимые оперативные решения для обслуживания этих рейсов», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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