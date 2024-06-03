Глава Екатеринбурга пообещал не допустить застройку сквера в центре города

В Екатеринбурге арендатор земельного участка пытается застроить сквер возле Дома Малахова (ул. Луначарского, 173а) вопреки решениям суда и городской администрации.

Вечером 1 июня территорию за усадьбой огородили забором. Обеспокоенные горожане сообщили, что участок засыпали щебнем и оставили только один вход – для проезда автомобилей и строительной техники. Нынешний арендатор участка – компания ООО «ЮК Барристер», которая получила эту землю на торгах в июле 2023 года. Изначально территория имела статус Ц-1 (зона общественно-деловой застройки), но в 2022 году мэрия присвоила земельному участку категорию ТОП-1 (территория общего пользования). Арендатор пытается отсудить право застроить сквер, но пока безуспешно. Установку забора рядом с Домом Малахова власти Екатеринбурга расценили как самовольный захват территории.

«Земля относится к категории ТОП-1. Это значит, что возводить там капитальные объекты запрещено законом. По Генплану эта зона – зеленая, ни при каких обстоятельствах она не должна превратиться в строительную площадку. Арендатор участка предложил администрации изменить зонирование земель, но мы дали принципиальный отказ. Тогда он решил обратиться в суд, но в итоге проиграл дело. Компания подала апелляцию – впереди новые разбирательства. Верим, что судебные инстанции будут на нашей стороне. Незаконную застройку не допустим. Будем действовать твердо при решении этого вопроса», – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» обвинил застройщика в скрытом уничтожении деревьев в сквере. «Про ноу-хау, с помощью которого захватчики сквера у дома Малахова уничтожают деревья. Они сверлят ствол, заливают внутрь какую-то жидкость, предположительно едкую, которая разъедает дерево изнутри. Затем дерево сносят как аварийное и опасное. Сверлят ночью. Утром – следы его работы. Иным способом вырубить посадки нельзя – власти ничего не разрешали», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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